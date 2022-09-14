Безбарьерная среда для авиапассажиров с ограниченными возможностями создается в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития в рамках проекта «Ашық сағат алаңы» состоялось совещание по вопросам создания безбарьерной среды для пассажиров с ограниченными возможностями под руководством заместителя председателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиевой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В совещании приняли участие представители Авиационной администрации Казахстана, отечественных аэропортов и авиакомпаний, а также неправительственных организаций по защите прав граждан с ограниченными возможностями.

Зампредседателя Комитета гражданской авиации отметила проводимую работу по совершенствованию действующего законодательства в целях создания безбарьерной среды для пассажиров с ограниченными возможностями на воздушном транспорте. В рамках данной работы внесены поправки в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, в части создания условий для пассажиров с ментальными расстройствами, а также возможности выделения пассажирам с ограниченной мобильностью мест согласно их потребностям.

Представитель Авиационной администрации Казахстана сообщил, что в аэропортах страны соблюдаются необходимые требования к обслуживанию пассажиров с особыми потребностями.

«Администрацией ведется технический надзор. Так, с начала года проведено 7 инспекций, по итогам которых было выявлено 15 замечаний. В частности, отсутствие амбулифта, недоступность некоторых услуг и другие. Все замечания аэропортами устраняются в установленные сроки», – сказал представитель администрации.

В свою очередь, представитель НПО по защите прав граждан с ограниченными возможностями Василий Шиманский предложил ввести ряд конкретных и действенных мер, направленных на улучшение условий для пассажиров с ограниченными возможностями на воздушном транспорте.

«Нужно понимать, что это комплексный вопрос, и создавать условия необходимо для всех категорий граждан. Среда аэропорта должна быть адаптирована под людей с различными особенностями, но упор необходимо делать на самостоятельность лиц с ограниченными возможностям», – считает общественный деятель.

Председатель Национальной Ассоциации AUTISM KAZAKHSTAN Нурия Балтабайкызы предложила детям с ментальным нарушением выдавать в аэропортах специальные ленты, благодаря которым сотрудники аэропорта смогут понять, что человек нуждается в приоритетном обслуживании. Как рассказала председатель Национальной ассоциации, у детей с аутизмом и другими ментальными нарушения специфическое поведение. Это создает определенные трудности при регистрации и досмотре багажа.

Также представители НПО сообщили об отсутствии возможности информирования авиакомпании о наличии ограниченной подвижности и ментальных расстройств при покупке авиабилетов через некоторые посреднические интернет-платформы. При этом, согласно действующему законодательству пассажиры должны информировать авиакомпанию о наличии вышеуказанных ограничений. В связи с чем, авиакомпаниям поручено проработать данный вопрос для исключения указанных факторов.

Подводя итоги совещания, заместитель председателя Комитета отметила, что все предложения будут учтены и даны соответствующие поручения АО «Авиационная администрация Казахстана», отечественным аэропортам и авиакомпаниям.