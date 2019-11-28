Без жертв и тяжких последствий завершилось освобождение заложницы в Уральске - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД РК прокомментировало операцию по освобождению в Уральске женщины, которую удерживал в заложниках собственных муж, передает МИА «Казинформ».

«Не применяя огнестрельного оружия и специальных средств, полицейский спецназ обезвредил злоумышленника. Операция завершилась в 19:45 ч (20:45 по времени Нур-Султана)», - сообщает МВД РК.

Переговоры с супругом женщины, захватившим ее в заложники, д лились больше 6 часов с 13:10 (14:10 по времени Нур-Султана). К диалогу были подключены его близкие родственники и друзья. После длительных переговоров он выпустил жену и был сразу задержан сотрудниками спецназа.

«У заложницы имеется ножевое ранение в ногу. Потерпевшая освобождена и передана медикам. Сейчас с ней работают также психологи», - говорится в сообщении.

Район был оцеплен полицией, эвакуированы жильцы дома и находящиеся возле здания люди, которых разместили в здании близлежащей средней школы, где был развернут пункт обогрева.

По данным МВД РК, начато досудебное расследование по ст. 261 УК РК (Захват заложника).

В настоящее время снимается оцепление, после чего жильцы смогут вернуться в свои дома.



