Несколько дней жители села Жетекши в Павлодарской области провели без воды. В жару людям нечем было умыться, нечем поливать огороды и поить скотину. Не было воды и в праздник. Тогда жетекшинцы записали видеобращение к акиму Павлодара, пожаловавшись на бездействие главы села, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях люди рассказали, что в селе, где проживают более 700 семей, на протяжении нескольких лет наблюдаются проблемы с водой и электроснабжением — при ветре свет отключается. Воды в последние дни нет от слова совсем.

— Мы сидим без воды неделями, за последние три дня у нас из крана даже не капнула водичка. Воду привозим, можно сказать, на своем горбу — из города. Я мама шестерых детей, у меня один ребенок — инвалид с детства. Мы не можем ни напоить детей, ни искупать, ни полить огород, который мы сажали, чтобы была какая-то помощь и подспорье, ни напоить своих животных. Аким наш молчит, не выходит на связь, — говорит на видео одна из возмущенных жительниц села.

Сельчане утверждают, что работник, который должен следить за состоянием водонапорных башен, злоупотребляет спиртным.

— На улице жара неимоверная, а у нас — ни попить, ни постираться. Детей искупать нечем, не говоря уже про огород, про скотину, животных вечером поить нечем. Обращались к акиму, он нас игнорирует, не обращает на нас внимания, помощи никакой… Мы согласны помочь, даже деньгами сложиться. Только, чтобы у нас была вода, потому что это ненормально. Это очень опасно. Если пожар, у нас воды нет тушить, — жалуется сельчанка по имени Надежда.

Сегодня на место выехали представители акимата Павлодара во главе с градоначальником. На месте отработали и представители подрядной организации. Как выяснилось, воды нет из-за повреждения одной из водонапорных башен.

— Из 800 домов на ограничении подачи воды были порядка 300. С первых дней возникшей проблемы все службы находятся в селе Жетекши. Эта проблема образовалась по той причине, что на одной из водонапорных башен выявлено повреждение. Для решения вопроса изменили схему подачи воды, запустили ее с насосной станции. На данный момент ситуация с водоснабжением стабилизирована. Вопрос на постоянном контроле у руководства города, — заверил аким Павлодара Хасар Хабылбеков.

Жители села при этом продолжают писать в соцсетях, что воды нет. В городском акимате в ответ сообщают, что идет заполнение систем и скоро ситуация нормализуется.