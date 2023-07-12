Без вести пропавшую женщину нашли в одной из больниц Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау без вести пропавшую женщину нашли в одной из больниц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Несколько дней полицейские разыскивали женщину, в результате ее местоположение смогли установить в одной из больниц Кокшетау.

9 июля в дежурную часть отдела полиции УП Кокшетау поступило телефонное сообщение от местного жителя, что 5 июля его 44-летняя теща вышла из дома и не вернулась. Стражами порядка во все районы области и города были направлены ориентировки с фото пропавшей женщины.

Акмолинские полицейские тщательно прочесали все места, где она могла побывать. Были допрошены соседи и знакомые.

В итоге 11 июля выяснилось, что она должна была лечь в больницу, так как у нее начались проблемы с сердцем. Полицейские сразу же обратились в приемные покои больниц города и узнали, что женщина действительно находится в больнице с момента пропажи.

Стоит отметить, что сразу после поступления заявления о пропаже полицейские проверили морг, обзвонили все приемные покои города, в результате ничего не нашли, что могло приблизить к поиску пропавшей. Как позже оказалось, женщину экстренно положили в отделение кардиологии и не внесли в список поступивших в больницу.