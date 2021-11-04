Без вести пропавшую несовершеннолетнюю астанчанку нашла полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские столицы нашли без вести пропавшую несовершеннолетнюю жительницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На канал «102» в дежурную часть УП района «Сарыарка» поступило сообщение о том, что пропала 16-летняя девочка. Со слов мужчины, обратившегося в полицию, в последний раз несовершеннолетнюю видели, как она выходила из здания колледжа по проспекту Женис. Установлено, что несовершеннолетняя неоднократно уходила из дома. На поиски подростка был ориентирован личный состав столичной полиции и волонтеры.

В ходе поисковых мероприятий стражами правопорядка обследованы места, где могла находиться пропавшая. Принятыми мерами несовершеннолетняя найдена. Сейчас она находится дома. Сотрудниками ювенальной полиции семья взята на контроль.