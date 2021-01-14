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Без вести пропавшую многодетную мать разыскали полицейские Кокшетау

14 Января 2021 22:01
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Без вести пропавшую многодетную мать разыскали полицейские Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кокшетауские полицейские за сутки разыскали без вести пропавшую многодетную мать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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13 января в дежурную часть УП города Кокшетау поступило заявление от 34-летнего жителя об оказании содействия в поиске 32-летней супруги, которая 12 января ушла из дома.

С целью установления местонахождения женщины, сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были опрошены все знакомые и родственники пропавшей.

Выяснилось, что пропавшая с мужем имеют четверых несовершеннолетних детей. 12 января около 23:30 часов она вышла из дома.

Со слов родственников сотрудники полиции составили ориентировку, которая была передана всем наружным экипажам полиции, участковым уполномоченным и оперативникам уголовного розыска. Созданы специальные поисковые группы, в их числе были волонтеры. Просмотрены все камеры видеонаблюдения города Кокшетау. Комплексная работа по розыску молодой женщины позволила разыскать ее уже через сутки после поступившего заявления. Как оказалось, из-за семейных проблем она хотела побыть в одиночестве.



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#Акмолинская область   #Происшествия  
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