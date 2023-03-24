КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшую мать троих детей нашли акмолинские полицейские. Женщина не возвращалась домой на протяжении 10 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 марта в полицию города Косшы поступило заявление горожанина об оказании содействия в поисках супруги, которая в течение недели не возвращалась домой.

По словам мужчины, 34-летняя женщина 12 марта около 23 часов вышла с работы, однако не пришла домой и не сообщила о своем местонахождении родным. Она является матерью троих несовершеннолетних детей.

Сотрудниками криминальной полиции и другими службами сразу же были организованы поиски, установлены очевидцы, видевшие пропавшую в день исчезновения, опрошены ее друзья и знакомые.

По факту безвестного исчезновения акмолинки заведено розыскное дело. В течение двух дней полицейские провели необходимый комплекс мероприятий, в результате которых 22 марта она была найдена на одной из квартир жилого массива «Лесная поляна».

Подразделением ювенальной полиции она взята на профилактический учет и контроль как родитель, не исполняющий свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющий на их поведение.