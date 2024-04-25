Без вести пропавшую кокшетаускую учительницу нашли в поезде по дороге в Алматы

В Кокшетау коллеги объявили в розыск пропавшую 21-летнюю проходившую преподавательскую практику учительницу. Девушку нашли в поезде по дороге в Алматы на сватовство, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в один из районных отделов полиции 22 апреля обратилась девушка, заявившая, что ее 21-летняя коллега, проходившая преподавательскую практику в школе, пропала.

— Полицейские провели необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск без вести пропавшей. В результате принятых мер местонахождение девушки было установлено в пассажирском поезде, направлявшемся в южную столицу, — сообщили в ДП.

Сама пропавшая объяснила, что ее парень собрался отправить сватов в дом ее родителей, поэтому она поспешила домой. И только находясь в поезде, девушка попыталась сообщить о своем отъезде коллегам, однако связи уже не было.