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    09:58, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Без вести пропавшую кокшетаускую учительницу нашли в поезде по дороге в Алматы

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    В Кокшетау коллеги объявили в розыск пропавшую 21-летнюю проходившую преподавательскую практику учительницу. Девушку нашли в поезде по дороге в Алматы на сватовство, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в один из районных отделов полиции 22 апреля обратилась девушка, заявившая, что ее 21-летняя коллега, проходившая преподавательскую практику в школе, пропала.

    — Полицейские провели необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск без вести пропавшей. В результате принятых мер местонахождение девушки было установлено в пассажирском поезде, направлявшемся в южную столицу, — сообщили в ДП.

    Сама пропавшая объяснила, что ее парень собрался отправить сватов в дом ее родителей, поэтому она поспешила домой. И только находясь в поезде, девушка попыталась сообщить о своем отъезде коллегам, однако связи уже не было.

    — Установлено, что в отношении девушки каких-либо преступлений и правонарушений совершено не было, — резюмировали в ведомстве.

    Теги:
    Полицейские Регионы Казахстана Регионы Полиция Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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