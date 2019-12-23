-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:06
-
-
-
-
вчера 19:30
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:13
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Без вести пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заявление об исчезновении Гулжан Мырзаткызы, 2003 года рождения, поступило 21 декабря от родителей девушки в полицию Енбекшиказахского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Несовершеннолетняя проживает в поселке Аймен и учится в Есикском экономическо-педагогическом колледже. Ее поиски продолжаются сотрудниками Енбекшиказахской районной полиции, к которым также подключились оперативники области» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Рост пропавшей без вести девушки около 165 см, худощавого телосложения. Была одета в черную куртку, желтую вязаную шапочку. Других особых примет не имеется.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Гулжан Мырзаткызы, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 778 3331011, 87027152120, 8 7282 608008 либо 102.
- Записавший видео в буран жамбылский полицейский рассказал, как спасали людей на трассах
- МВД предупреждает – не отправляйте фото банковских карт по WhatsApp
- 17 уголовных дел заведено на граждан России по фактам интернет-мошенничества
- Двух вооруженных браконьеров с тушами косули и зайца задержали в Алматинской области
- Интернет-мошенничество с территории России: в Костанайской области заведены 32 уголовных дела
- Около 400 интернет-мошенников задержано в Казахстане в 2019 году
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана