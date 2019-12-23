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Без вести пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают в Алматинской области

23 Декабря 2019 20:34
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Без вести пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заявление об исчезновении Гулжан Мырзаткызы, 2003 года рождения, поступило 21 декабря от родителей девушки в полицию Енбекшиказахского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несовершеннолетняя проживает в поселке Аймен и учится в Есикском экономическо-педагогическом колледже. Ее поиски продолжаются сотрудниками Енбекшиказахской районной полиции, к которым также подключились оперативники области» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Рост пропавшей без вести девушки около 165 см, худощавого телосложения. Была одета в черную куртку, желтую вязаную шапочку. Других особых примет не имеется.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Гулжан Мырзаткызы, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 778 3331011, 87027152120, 8 7282 608008 либо 102.

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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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