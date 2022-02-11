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Без вести пропавший россиянин найден в Караганде

11 Февраля 2022 20:15
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Без вести пропавший россиянин найден в Караганде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавший россиянин найден в Караганде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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На территории Кировского отдела полиции УП города Караганды с 9 по 10 февраля прошла локальная отработка. Цель – стабилизация криминогенной обстановки, предупреждение и пресечение уголовных правонарушений, в частности в сфере семейно-бытовых отношений.

За указанный период полицейские проверили 751 лицо, состоящее на профилактическом учете, выявили 122 административных правонарушения, два запрещенных наркотических средств, два запрещенных предмета.

В Караганде установлен 23-летний гражданин Российской Федерации, числящийся как без вести пропавший. 17 января ГУ МВД по Иркутской области объявило молодого человека в международный розыск.

По словам последнего, он, не предупредив родственников, уехал в Казахстан на заработки.


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#Карагандинская область   #Россия   #МВД РК  
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