Без вести пропавшие мужчина и его малолетняя дочь нашлись в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области нашлись без вести пропавшие мужчина и его малолетняя дочь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Балхаше 14 мая в 00.20 в отдел полиции города Балхаша обратилась 37-летняя жительница города. Женщина сообщила, что 44-летний муж вместе с двухлетней дочерью 13 мая днем вышли из дома, чтобы прогуляться, и не вернулись. Причем супруг имеет при себе сотовый телефон, который почему-то оказался отключенным.

Полицейские установили, в последний раз мужчина выходил на связь с семьей около 17:00, сообщив, что вместе с дочерью возвращается домой. После этого он внезапно исчез. Женщина, прождав мужа и дочь до позднего вечера, обратилась за помощью в полицию.

«С целью установления местонахождения без вести пропавших мужчины и малолетнего ребенка ориентировали личный состав и все приданные службы отдела полиции. Были созданы пять поисковых групп, которые начали незамедлительно проводить поисковые мероприятия во всех районах города. Также помощь правоохранителям начали оказывать волонтеры и другие неравнодушные граждане», – рассказал заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

В ходе поисковых мероприятий отрабатывались связи пропавшего мужчины, проводилось прочесывание дачных и гаражных массивов. Кроме того, проверялись все приюты, действующие в городе. Спустя несколько часов супруг и дочь заявительницы дали о себе знать.

Выяснилось, мужчина встретил неких знакомых, у которых и заночевал вместе с ребенком. При этом он проявил безответственность, не задумавшись о последствиях своего внезапного исчезновения, да еще с двухлетней дочерью.