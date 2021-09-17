Без вести пропавшего жителя Нур-Султана разыскивает полиция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские разыскивают без вести пропавшего 27-летнего жителя столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Департаментом полиции города Нур-Султана разыскивается без вести пропавший Данияр Мұқан Қуанышұлы 16.06.1994 года рождения.

16 сентября 2021 года около 02.45 часов Данияр М.Қ. ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Парень высокого роста 193 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в черную ветровку, красную футболку, джинсы темно-синего цвета, черно-белые кроссовки. Разыскиваемый состоит на учете по состоянию здоровья.

При получении какой-либо информации, просим сообщить в Управление полиции района «Есиль» ДП г.Нур-Султана по контактным телефонам: 8(7172) 71-65-53, 71-65-57, 71-65-58, +7 (702) 199 19 11, либо на «102».