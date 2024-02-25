Без вести пропавшего узбекистанца нашли акмолинские полицейские
Акмолинскими полицейскими благополучно завершены поиски пропавшего иностранца. Мужчину месяц искала полиция и волонтеры, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz.
Заявление о его безвестном исчезновении поступило 22 января. По словам родственников, 52- летний мужчина работал в крестьянском хозяйстве села Краснофлотское, но в какой-то момент перестал выходить на связь, не видели его и в самом населенном пункте.
Целый месяц не прекращались поисковые мероприятия. Для поисков использовался летательный аппарат.
— Местонахождение мужчины было установлено в селе Карабулак, расположенном недалеко от Степногорска. По словам Рахманкулова все это время он работал в крестьянском хозяйстве в качестве табунщика и, не имея средств связи, не мог сообщить о своем местонахождении, - сообщили в ДП.