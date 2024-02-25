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    06:18, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Без вести пропавшего узбекистанца нашли акмолинские полицейские

    Без вести пропавшего узбекистанца нашли акмолинские полицейские
    Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

    Акмолинскими полицейскими благополучно завершены поиски пропавшего иностранца. Мужчину месяц искала полиция и волонтеры, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz. 

    Заявление о его безвестном исчезновении поступило 22 января. По словам родственников, 52- летний мужчина работал в крестьянском хозяйстве села Краснофлотское, но в какой-то момент перестал выходить на связь, не видели его и в самом населенном пункте.

    Целый месяц не прекращались поисковые мероприятия. Для поисков использовался летательный аппарат.

    — Местонахождение мужчины было установлено в селе Карабулак, расположенном недалеко от Степногорска. По словам Рахманкулова все это время он работал в крестьянском хозяйстве в качестве табунщика и, не имея средств связи, не мог сообщить о своем местонахождении, - сообщили в ДП.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Регионы полиция Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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