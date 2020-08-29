Без вести пропавшего уроженца Узбекистана разыскивает полиция Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области Талгарским районным управлением полиции разыскивается без вести пропавший 27-летний Алибек Тохтаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отмечается, что пропавший является уроженцем Узбекистана, проживающем в поселке Туганбай Талгарского района.
«Мужчина 16 августа ушел из дома и до настоящего времени его местонахождения неизвестно. Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета. Был одет в ветровку синего цвета, джинсы черного цвета, на ногах кроссовки черного цвета. На розыск пропавшего ориентирован личный состав полиции и общественность», - говорится в сообщении областного департамента полиции.
Стражи порядка просят всех, кому что-либо известно о нахождении Алибека Тохтарова позвонить в полицию.
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