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Без вести пропавшего с 2,7 млн тенге родительских денег акмолинца нашли в столице

11 Ноября 2020 04:01
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Без вести пропавшего с 2,7 млн тенге родительских денег акмолинца нашли в столице

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Без вести пропавший акмолинец, ушедший из дома, прихватив деньги родителей, найден в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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Как рассказали в ведомстве, 1 ноября в дежурную часть отдела полиции Целиноградского района поступило заявление от 60-летнего жителя одного из местных сел. Мужчина просил помочь в поиске его 28-летнего сына, который днем ранее около 16:00 часов вышел из дома и на связь больше не выходил.

Как было установлено, вместе с уходом сына пропали и сбережения семьи. А это около 5 900 долларов США и 200 тысяч тенге, в том числе и деньги, вырученные от продажи автомобиля.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен абонентский номер пропавшего, которым переодически пользовался парень. Полицейские установили, что парень передвигался в районе города Нур-Султана. По адресам были отработаны ближайшие магазины и кафе. В результате 7 ноября сотрудники уголовного розыска отдела полиции Целиноградского района разыскали без вести пропавшего на территории столицы», - рассказали в ведомстве.

Правда, парень уже успел потратить полсуммы родительских денег.


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#Акмолинская область   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Оксана Матасова

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