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    07:17, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Без вести пропавшего подростка нашли полицейские Талдыкоргана

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшего подростка нашли полицейские Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    С просьбой разыскать пропавшего 14-летнего сына в полицию города Талдыкорган обратилась мать подростка. Одновременно о пропаже мальчика было объявлено и в социальных сетях.

    «Был ориентирован весь личный состав Управления полиции, общественность, волонтеры и приданные силы полиции. Оперативно организованные розыскные мероприятия не заставили долго ждать результатов, в течение суток удалось найти подростка и передать в целости и сохранности матери»,- резюмировал начальник УП города Талдыкорган Аскар Нурсапа.

    Руководство Департамента полиции Алматинской области выражает благодарность волонтерскому движению и неравнодушным гражданам за повсеместную помощь, оказываемую в процессе розыска пропавших без вести людей, в том числе и детей.

    Напомним, ранее сообщалось о пропаже подростка, которого искали наряду с полицией местные волонтеры, разместившие информацию о пропаже мальчика в социальных сетях.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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