ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшего подростка нашли полицейские Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

С просьбой разыскать пропавшего 14-летнего сына в полицию города Талдыкорган обратилась мать подростка. Одновременно о пропаже мальчика было объявлено и в социальных сетях.

«Был ориентирован весь личный состав Управления полиции, общественность, волонтеры и приданные силы полиции. Оперативно организованные розыскные мероприятия не заставили долго ждать результатов, в течение суток удалось найти подростка и передать в целости и сохранности матери»,- резюмировал начальник УП города Талдыкорган Аскар Нурсапа.

Руководство Департамента полиции Алматинской области выражает благодарность волонтерскому движению и неравнодушным гражданам за повсеместную помощь, оказываемую в процессе розыска пропавших без вести людей, в том числе и детей.