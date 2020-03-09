Без вести пропавшего акмолинца нашли у знакомой

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области нашли находившегося в розыске больше месяца мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 3 марта в дежурную часть Буландынского района обратился 65-летний житель. Мужчина сообщил, что пропал его 43-летний сын, который после расторжения брака проживал с родителями. По словам обеспокоенного отца, 4 февраля мужчина отправился на работу и домой не вернулся.

«Учитывая, что пропавший не отвечал на звонки родных, оперативники провели целый комплекс розыскных мероприятий. Стражи порядка осуществили подворовой обход близлежащих территорий, опросили возможных очевидцев, проверили контакты и круг знакомых, проверили места, куда мог бы направиться пропавший, а также провели другие необходимые мероприятия», - рассказали в ведомстве.

Пропавшего обнаружили в доме у его знакомой.

Полицейские Акмолинской области напоминают гражданам о необходимости оповещать близких и родственников, когда вы отправляетесь куда-либо на неопределенное время. А в случае пропажи родственника незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102.