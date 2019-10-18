Без вести пропавшего 14-летнего подростка ищут в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские управления полиции города Костаная разыскивают несовершеннолетнюю без вести пропавшую Полину Попову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

В городе Костанае с заявлением в полицию 16 октября 2019 года обратилась женщина, о том, что 14-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.

В полиции описали приметы разыскиваемой: европейской внешности, рост около 172 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч, стрижка под каре, глаза серо-голубого цвета. Была одета в куртку чёрного цвета, чёрную толстовку, лосины чёрного цвета, на ногах осенние ботинки чёрного цвета. При себе имела сотовый телефон «Samsung».

При получении какой-либо информации полицейские просят сообщить в СОП УП г. Костаная по телефону 52-69-01 или 102.