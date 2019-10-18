Без вести пропавшего 14-летнего подростка ищут в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские управления полиции города Костаная разыскивают несовершеннолетнюю без вести пропавшую Полину Попову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.
В городе Костанае с заявлением в полицию 16 октября 2019 года обратилась женщина, о том, что 14-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.
В полиции описали приметы разыскиваемой: европейской внешности, рост около 172 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч, стрижка под каре, глаза серо-голубого цвета. Была одета в куртку чёрного цвета, чёрную толстовку, лосины чёрного цвета, на ногах осенние ботинки чёрного цвета. При себе имела сотовый телефон «Samsung».
При получении какой-либо информации полицейские просят сообщить в СОП УП г. Костаная по телефону 52-69-01 или 102.
- Главный санитарный врач предостерег казахстанцев от новых вирусов кори
- Пятеро детей погибли и 83 пострадали с начала года в ДТП в столице
- Жителям Сарани стало проще узнать свою очередь на получение жилья
- Свыше 600 доз синтетического наркотика изъяли у жителя СКО
- 1,2 млн тенге выманила у пенсионерки «целительница» в Павлодаре
- Напал и пытался похитить школьницу мужчина в Уральске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана