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вчера 13:58
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Без вести пропавшего 10-летнего мальчика-аутиста нашли в Петропавловске
КОСТАНАЙ – ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Костанае и Петропавловске гвардейцы нашли потерявшихся детей. В обоих случаях дети находились на улице одни, без присмотра родителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
В Костанае 27 октября в 22:30 часов, следуя по маршруту патрулирования возле ТЦ «Март», войсковой наряд воинской части 6697 заметил ребенка, находящегося без присмотра родителей.
Начальник войскового наряда рядовой Нуриддин Навердинов совместно с патрульными рядовыми Елдосом Болатовым и Айбеком Айтпаевым, а также с начальником патрульной группы младшим сержантом Жандосом Калиевым и патрульными рядовыми Ерланом Ибраевым и Константином Лычагиным не оставили мальчика в беде.
При опросе 10-летний ребенок пояснил, что родители находятся на заработках в другом городе. Выйдя из дома, он заблудился и не может ориентироваться на местности. После чего мальчика передали в УВД города Костаная для дальнейшего выяснения обстоятельств.
В этот же день в Петропавловске в ходе несения патрульно-постовой службы дежурный по войсковым нарядам лейтенант Жандос Куанышев, патрульные младший сержант Азамат Акишев и рядовой Мейрамбек Турсынбай, передвигаясь по маршруту по улице Театральная, получили ориентировку. В ней доложили о том, что без вести пропал ребенок в возрасте 10 лет, страдающий аутизмом.
Продвигаясь по маршруту, гвардейцы получили информацию, что мальчик бежит по улице Потанина в сторону моста. Войсковой наряд выдвинулся по указанному маршруту и нашел мальчика, схожего по ориентировке. Его доставили в управление полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
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