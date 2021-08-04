Без вакцинации мы все время будем жить в условиях жесткого карантина - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ослабление противоэпидемических мер нужно воспринимать как благо, заслужить которое можно только лишь, получив необходимые прививки против коронавируса. Такое мнение на брифинге в СЦК выразил эксперт, Президент академии профилактической медицины, член американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процесс вакцинации при ослабленных карантинных мерах может привести к формированию новых, вакцинноустойчивых вариантов – штаммов коронавируса с высокой заразностью. Это естественный процесс выживания вируса в условиях селекционного давления в виде эффективных вакцин, которые созданы. Вывод в том, что нельзя ослаблять карантинные меры до тех пор, пока абсолютное большинство граждан, около 80% не вакцинируется», - считает эксперт.

Иначе, по его мнению, мы постоянно будем иметь дело с такими ситуациями, как новые волны, новые эпидемии.

«Важно понять, без вакцинации мы все время будем жить в условиях жесткого карантина. Ослабление противоэпидемических мер нужно воспринимать как благо, заслужить которое можно только лишь, получив необходимые прививки против коронавируса. Но, к сожалению, 80% граждан Казахстана не получили необходимую дозу вакцины», - добавил Алмаз Шарман.