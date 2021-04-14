Без вакцинации этот вирус невозможно остановить - эпидемиолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Может ли закончиться пандемия после массовой вакцинации, ответил на онлайн-брифинге академик клинической и фундаментальной медицины РК, профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ им. Асфендиярова, профессор Казахского медицинского университета непрерывного образования Сакен Амиреев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам эпидемиолога, пандемия пойдет на спад лишь после того, когда благодаря вакцинам будет сформирован достаточный коллективный иммунитет.

«За полтора года вирус распространился по всей нашей планете. Инфекция не только унесла жизни миллионов людей, но и отрицательно отразилась на мировой экономике. За это время экономика всех стран потерпела большие финансовые потери. Поэтому сейчас мы сможем противостоять вирусу, только провакцинировавшись. А также сформировать коллективный иммунитет. Как мы знаем, многие страшные инфекционные заболевания были преодолены с помощью вакцины. Поэтому, мы должны, вовремя провакцинироваться. Также необходимо время, чтобы наш иммунитет привык к этому вирусу. Люди до сих пор бояться получить вакцину. Чтобы остановить пандемию, нужно провакцинировать 95% населения. Без вакцинации этот вирус невозможно остановить», - сказал спикер.

Кроме того, академик напомнил, что соблюдение всех санитарных мер поможет предотвратить распространение коронавируса.

«Носите маски, обрабатывайте руки, соблюдайте социальную дистанцию. Воздержитесь от походов в места массового скопления людей. Другого выхода нет», - уточнил Сакен Амиреев.