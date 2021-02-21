НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за утечки на трубопроводе без теплоснабжения остались потребители по улице Косшыгулулы в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение iKomek.

Согласно информации АО «Астана – Теплотранзит», «20 февраля в 10:45 поступила заявка о запарении, произошло внеплановое отключение для устранения утечки т/т Ду500 на ТМ-43». Без теплоснабжения находятся потребители по следующим адресам: ул. Косшыгулулы 3/1, 7, 10, 10/1, 10/2, 8/1, 8/2, 13/6, 13/4, 13/5, 13а, 1, 1/3, 11/4, 11/2, 11/1, 13/2, 13/1, 19/2, 19/4, 19/3, 19/1, 17/3, 17/1, 17, 19, 11, 14, 16, 18, 16/4, 16/3, 14/4, 14/3, Ул.187, 14/1, 14, 16, 16/1, 16/2, 18/1, 18, 18/3, 23, 25, 21, 21/1, 23/2, Ул. 189 д. 5, 7, 9, ул. С 409 33, 33/1,33/2,41,43,45,47,19/1, ул. Косшыгулулы 13/1, 17/2,18/1.23/1, ул. Косшыгулулы 8, ул. С 409 д.19, 19/1, 11, 9/1, кафе на С 409, Косшыгулулы 13,11 (МЖД-61, ОО-3, прочее -7).

Подключение будет произведено после устранения утечки.



