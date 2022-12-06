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Без тепла остались девять многоэтажек в Атырау прошлой ночью

6 Декабря 2022, 18:20
Без тепла остались девять многоэтажек в Атырау прошлой ночью

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау создана рабочая группа по контролю за подачей тепла в жилые дома и социальные объекты. Сделано это было после того, как прошлой ночью девять многоэтажек на несколько часов остались без теплоснабжения. Ситуация по обеспечению теплоснабжением жилых домов и социальных объектов находится под личным контролем акима области Серика Шапкенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня ночью из-за аварии котла в тепловом пункте микрорайона «Нурсая» в девяти многоэтажных домах отключилась подача отопления в квартиры. Принятыми экстренными мерами к утру подача тепла была восстановлена. В первой половине дня в этот микрорайон выезжал заместитель акима области Кайрат Нуртаев, который встретился с жильцами домов 46,48,54,53 а также лично проверил отопление в нескольких квартирах»,- сообщает пресс-служба акима области.

Во время встречи с жильцами Кайрат Нуртаев напомнил, что любое изменение отопительной линии в квартирах, не предусмотренное по технологии, влияет на всю систему отопления всего дома. В ходе собрания было отмечено, что подача центрального отопления функционирует в рабочем порядке.

Как рассказал Кайрат Нуртаев, для решения проблем с подачей тепла в жилые дома микрорайона «Нурсая» создана рабочая группа, в которую входят представители госорганов и коммунальных предприятий. Рабочая группа занимается вопросом контроля теплоснабжения жилых домов и социальных объектов.

По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства городского акимата, на сегодня подача тепла от Атырауской теплоэлектроцентрали осуществляется в полном объеме во все тепловые пункты города согласно нормативным требованиям.


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