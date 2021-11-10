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Без тепла из-за аварии на теплотрассе остались восемь улиц Караганды

10 Ноября 2021 16:02
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Без тепла из-за аварии на теплотрассе остались восемь улиц Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде по улице Курмангазы «КамАЗ» повредил тепломагистраль. В результате несколько центральных улиц областного центра остались без тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как выяснилось, тепломагистраль повредил грузовой транспорт, который перевозил негабаритный груз. Водитель «КамАЗа» не рассчитал высоту, в итоге жители восьми улиц остались без тепла.

«9 ноября при перевозке негабаритного груза грузовым транспортом был поврежден вертикальный П-образный компенсатор тепломагистрали М3б диаметром 820 мм по адресу Курмангазы 14. В настоящее время производится отключение участка секционирующими задвижками. Жилые дома и объекты по улицам Пассажирская, Абдирова, Ермекова, Пичугина, Новоселова, Резника, Можайского, Курмангазы переведены в зону ухудшенного режима. Затем рабочая бригада проведет восстановительные работы», - сообщили в пресс-службе ТОО «Теплотранзит Караганда».

Вечером того же дня работы по восстановлению и подаче тепла в дома были завершены. Что касается виновника ЧП, его привлекут в административной ответственности и наложат штраф.


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#Карагандинская область   #Отопительный сезон  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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