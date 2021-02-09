Без техосмотра и в неисправном состоянии работали такси в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 700 правонарушений, совершенных водителями такси, выявили в столице за три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

На территории столицы провели оперативно-профилактическое мероприятие «ТАКСИ». Мероприятие проходило с целью обеспечения безопасности дорожного движения и повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих на коммерческой основе перевозку пассажиров автомобилями-такси.

По итогам ОПМ полицейские выявили 762 правонарушения, совершенных водителями такси. Из них 8 водителей такси нарушили ПДД, создав аварийную ситуацию на дороге, 46 нарушений правил маневрирования, 35 водителей разговаривали по телефонам при управлении автомашиной. Кроме того, выявлено 8 незаконно переоборудованных автомобилей-такси, 49 фактов отсутствия обязательного технического осмотра, 169 водителей осуществляли перевозку пассажиров на технически неисправном транспорте. За различные правонарушения 17 автомашин водворено на коммунальную стоянку.

Также привлечены к ответственности 10 должностных лиц таксомоторных предприятий, в том числе за выпуск автомобилей-такси без прохождения обязательного предрейсового и медицинского осмотров.

За незаконное переоборудование и неисправное техническое состояние транспортных средств запрещена их эксплуатация путем изъятия 52-х государственных регистрационных номерных знаков.

В рамках ОПМ проведены мероприятия по контролю за оборудованием такси единой цветовой гаммой, шашечным поясом и колпаком «ТАХI», с его включением в темное время суток.



























