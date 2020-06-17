Без технадзора ремонтируют некоторые дороги в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области полтора месяца проводила внешний анализ коррупционных рисков в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году заместитель руководителя ведомства Галым Тасбулатов попался на взятке, и в феврале этого года его осудили . После вынесения приговора Тасбулатову уволился руководитель управления Владимир Балахонцев.

Коррупционных рисков сотрудники департамента по противодействию коррупции в деятельность госоргана обнаружили немало. Вынесли 20 рекомендаций.

Антикоррупционщиков заинтересовал механизм проведения дорожных работ. Подрядчик выбирается через систему госзакупок. Отдельный лот - осуществление технадзора.

«Как показывает анализ актов приема объектов в эксплуатацию, технический надзор проводится не всегда, и его проведение зависит от наличия бюджетных средств. Например, без технического надзора проведен средний ремонт дороги областного значения «Покровка-Корнеевка-Горное», «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль». Акты приема объектов в эксплуатацию подписаны только подрядной организацией и заказчиком в лице управления», - рассказал на брифинге первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин.

Согласно законодательству, технадзор осуществляется заказчиком самостоятельно либо путем привлечения организаций и экспертов, имеющих соответствующий аттестат.

«Законодательно не определена роль Национального центра качества дорожных активов по осуществлению контроля за качеством дорог областного значения. Управление заключило договор с местным филиалом, однако на практике прием дорог в эксплуатацию осуществляется без их участия», - отметил Н. Жахин.

Он добавил, что на практике контролируют качество работ специалисты управления. Делать это они должны еженедельно. За каждым сотрудником закреплен определенный объект. В то же время утвержденного алгоритма проведения контроля нет.

«Фактически работа должна проводиться организацией, осуществляющей технический надзор с предоставлением отчетности. Но этот аспект при заключении договоров на сопровождение работ не отражен. Учитывая изложенное, полагаем, что в статье 15 Закона «Об автомобильных дорогах» имеет место норма, содержащая скрытые коррупционные риски при проведении процедуры приема всех видов дорожных работ без привлечения экспертной организации. Одним из путей решения может послужить внесение соответствующих предложений в Министерство индустрии инфраструктурного развития», - сказал Н.Жахин.

Еще одна проблема управления – отсутствие исково-претензионной работы в отношении подрядных организаций.

«Управление не уделяет должного внимания по обязательствам подрядчика в ходе исполнения договора о государственных закупках. Речь идет о предоставлении банковской гарантии на отремонтированные в рамках гарантийных обязательств участках автодороги и продление срока гарантийного обслуживания», - подчеркнул Н.Жахин.

В прошлом году областная прокуратура выявила дефекты на 33 ранее отремонтированных дорогах области и города.



