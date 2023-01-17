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Без света, тепла и воды остались из-за аварии два жилых комплекса в Атырау

17 Января 2023, 22:47
Без света, тепла и воды остались из-за аварии два жилых комплекса в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за аварии без света, тепла и воды остались жилые комплексы «Family» и «Абырой» в микрорайоне Нурсая в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня 15:42 произошло аварийное отключение подземного кабеля 10 кВ, обеспечивающего электроэнергией подстанцию № 25/1 микрорайона Нурсая. Сработала релейная защитная автоматика. Резервный кабель трансформаторной станции № 25/1 подключить невозможно, он вышел из строя с 7 декабря прошлого года.

В настоящее время многоэтажные дома жилых комплексов «Family» и «Абырой» остались без электричества, тепла и воды. Ведутся ремонтные работы», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Трансформаторные станции № 25/1, № 25/2 и подземный кабель мощностью 10 кВ находятся на балансе данных жилых комплексов.


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