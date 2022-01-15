+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Без света остались несколько микрорайонов и пригородных посёлков в Атырау

15 Января 2022 22:50
Поделиться:
Без света остались несколько микрорайонов и пригородных посёлков в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау несколько микрорайонов областного центра и пригородных посёлков остались без электрической энергии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Число заболевших COVID-19 резко выросло в Атырауской области
Ветром сорвало крыши со школы и многоэтажки в Атырауской области Об усилении карантинных мер сообщили в Атырауской области В Атырауской области подготовлены резервные койки для больных COVID-19

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в пригородных посёлках Дамба, Геолог, Еркинкала, Береке, Алмалы, Лесхоз, Жулдыз 3, Аксай, Зарослый, Томарский, Рабочий, а также микрорайонах Атырау, Привокзальный, Балыкшы произошло аварийное отключение электроэнергии. В целях нормализации электроэнергии бригады АО «Атырау Жарык» ведут работы в усиленном режиме. Точное время возобновления подачи электроэнергии неизвестно», - сообщает пресс-служба акимата города Атырау.

Ранее сообщалось, что ветром сорвало крыши со школы и многоэтажки в Атырауской области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Атырауская область   #ЖКХ   #Пневмония в Китае  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Число заболевших COVID-19 резко выросло в Атырауской области
Ветром сорвало крыши со школы и многоэтажки в Атырауской области
Об усилении карантинных мер сообщили в Атырауской области
В Атырауской области подготовлены резервные койки для больных COVID-19
Популярное
1 Военнослужащий из Актобе остался верен присяге - в соцсети обсуждают видео с митинга
2 Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
3 В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
4 Сколько участников беспорядков задержали в Алматинской области
5 Цены на хлеб, газ и ГСМ обсудили в акимате Семея
6 Крупные школы Актобе будут учиться дистанционно - новое постановление санврача
Читайте также
О метели, гололёде и штормовом ветре предупредили жителей Атырауской области
Об усилении карантинных мер сообщили в Атырауской области
Военнослужащий из Актобе остался верен присяге - в соцсети обсуждают видео с митинга
Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
Сколько участников беспорядков задержали в Алматинской области
Цены на хлеб, газ и ГСМ обсудили в акимате Семея
Крупные школы Актобе будут учиться дистанционно - новое постановление санврача
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив