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Без света остались несколько микрорайонов и пригородных посёлков в Атырау
15 Января 2022 22:50
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау несколько микрорайонов областного центра и пригородных посёлков остались без электрической энергии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В связи с неблагоприятными погодными условиями в пригородных посёлках Дамба, Геолог, Еркинкала, Береке, Алмалы, Лесхоз, Жулдыз 3, Аксай, Зарослый, Томарский, Рабочий, а также микрорайонах Атырау, Привокзальный, Балыкшы произошло аварийное отключение электроэнергии. В целях нормализации электроэнергии бригады АО «Атырау Жарык» ведут работы в усиленном режиме. Точное время возобновления подачи электроэнергии неизвестно», - сообщает пресс-служба акимата города Атырау.
Ранее сообщалось, что ветром сорвало крыши со школы и многоэтажки в Атырауской области.
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