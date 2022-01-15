Без света остались несколько микрорайонов и пригородных посёлков в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау несколько микрорайонов областного центра и пригородных посёлков остались без электрической энергии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в пригородных посёлках Дамба, Геолог, Еркинкала, Береке, Алмалы, Лесхоз, Жулдыз 3, Аксай, Зарослый, Томарский, Рабочий, а также микрорайонах Атырау, Привокзальный, Балыкшы произошло аварийное отключение электроэнергии. В целях нормализации электроэнергии бригады АО «Атырау Жарык» ведут работы в усиленном режиме. Точное время возобновления подачи электроэнергии неизвестно», - сообщает пресс-служба акимата города Атырау.

Ранее сообщалось, что ветром сорвало крыши со школы и многоэтажки в Атырауской области.



