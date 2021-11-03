Без света остались часть Петропавловска и 145 сел в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области прокомментировали ситуацию с отключением электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бахыт Ильясов сообщил, что введено временное ограничение по подаче электроэнергии в 145 населенных пунктах семи районов, где проживают 37,5 тысячи человек. В Петропавловске на ограничении находятся 12 тысяч абонентов и 250 объектов в микрорайонах «Береке», «Хромзавод», в Рабочем поселке, промышленной зоне.

«На ТЭЦ-2 произошла внештатная ситуация. Вышли из строя два котла из 12. Один отремонтировали, запустили, один – на ремонте. Третий был резервный, он тоже вышел из строя. По причине избыточного давления на котловом оборудовании образовались свищи. Избыточное давление возникло из-за технического отказа турбоагрегата. По мере завершения ремонтных работ ограничение по электроснабжению будет сниматься. Подали электроэнергию уже в два района. С 19.00 до 22.00 часов будет проходить пошаговое подключение. Исключение – уличное освещение», - сообщил Б.Ильясов.

Из-за аварии пришлось отключить часть насосных станций, что привело к снижению температурного режима в некоторых домах Петропавловска. Теплоподачу обещают возобновить в ближайшие часы.

Напомним, в регионе из-за аварии на Петропавловской ТЭЦ-2 происходят веерные отключения электроэнергии.