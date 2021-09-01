Без справок ПЦР не впустили четырех иностранцев в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Без справок ПЦР не впустили четырех иностранцев н в Павлодарской области. В карантинный стационар за сутки на границе при въезде из России в Казахстан помещено 12 казахстанцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Въезд в страну запрещен четырём гражданам СНГ, в том числе гражданину Кыргызстана и трём гражданам Узбекистана, не предоставившим справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области об итогах работы на государственной границе за сутки.

Мониторинг за перемещением людей в Павлодарской области продолжается на четырёх автомобильных пунктах пропуска государственной границы Казахстана и России. С момента введения ограничений в регион прибыли 184 144 человека: 97 588 водителей на транспорте международных перевозок и 86 556 пассажиров. Эпидемиологи провели 40 274 ПЦР-обследований и выявили 262 завозных случая с бессимптомным течением болезни.

«В карантинный стационар помещено 12 казахстанцев. При переходе границы выявлен подтверждённый случай на посту Урлютобе с бессимптомным течением болезни у жителя города Экибастуз», - добавили в ДСЭК об итогах работы за сутки.

В карантинные стационары за 24 часа для ПЦР-обследования помещено 4 563 гражданина Казахстана. Не допущен въезд в страну из-за отсутствия справок 2 494 нерезидента.