Без сознания в запертой квартире: костанайский участковый спас инвалида

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский участковый сумел спасти инвалида, которому внезапно стало плохо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

На имя начальника департамента полиции Костанайской области генерала Бекета Аймагамбетова пришло благодарственное письмо от жителя города Рудного. В нем говорится, что благодаря первой медицинской помощи, которую оказал участковый инспектор полиции Жанибек Бостанбаев, остался жив инвалид.

Мужчине, который проживал в квартире один, стало плохо. Он успел вызвать скорую помощь, но сил открыть дверь уже не было. Он потерял сознание.

Медики, зная диагноз больного, вызвали участкового инспектора полиции, который попытался проникнуть в квартиру через балкон второго этажа. Однако на окнах были решетки. Тогда полицейский срочно нашел болгарку и вскрыл металлическую дверь.

К этому времени скорая уехала на другой вызов. Жанибек Бостанбаев открыл дверь, увидел мужчину, лежавшего на полу без сознания, и вновь позвонил в 103.

Пока ехали медики, больной пришел в себя и сказал, что на тумбочке есть шприц с лекарством.

«Я сразу сделал ему укол и находился рядом до приезда врачей», - рассказал Ж. Бостанбаев.

«Если бы не быстрые и грамотные действия участкового, я представить боюсь, что было бы», - поблагодарил в письме полицейского А. Нифантьев.

Жанибек Бостанбаев работает в полиции 12 лет, все время участковым инспектором полиции.

«Это, пожалуй, самая трудная работа во всей полиции. Все время сталкиваешься с тем, что надо быстро принимать решения», - говорит участковый.