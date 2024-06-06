Согласно анализу, проведенного Ассоциацией финансистов, за первый квартал этого года безналичные транзакции населения достигли 33 триллионов тенге, составляя почти 86% от общего объема платежей. Как отметил экономист Алмас Чукин, эти изменения, хоть и неожиданные, но вполне логичны, учитывая созданную государством среду для развития новых технологий, передает корреспондент агентства Kazinform.

— За первый квартал текущего года объём безналичных транзакций составил 33 триллиона тенге, что составляет почти 86% от всех платежей, — сообщил на своей странице в Facebook Алмас Чукин.

Эксперт указывает на несколько факторов, стимулирующих такой стремительный рост. Развитие технологий, включая интернет и мобильные приложения, которые сделали безналичные платежи более удобными и доступными для населения.

— Даже пластиковые карты никому уже не нужны, все переходят на цифру в приложении. В среднем, хотя цифры сильно отличаются по регионам, у каждого человека уже 3 дебетовых карты и 0,6 кредитных. Ещё более удивительно, но 80% платежей осуществлено через интернет. Мы как-то за 3-4 года проскочили эпоху, — отметил Алмас Чукин.

Он считает, что рост популярности QR-платежей стал еще одним значимым шагом в развитии цифровых технологий.

— Другая суперположительная вещь — это рост QR-платежей, который сравнялся с продажами через POS-терминалы. POS — это та штука, к которой вы прикладываете свою карту в реальном магазине. При оплате через карту 1-2% уходит на комиссии всем финансовым посредникам, среди которых Visa/Master. Когда вы используете QR своего банка и магазин в том же банке, расходы вообще 0, и мы не платим деньги за границу за обслуживание внутренних платежей, — уточнил экономист.

Эксперт отмечает, что такой стремительный рост безналичных платежей содействует повышению прозрачности финансовых операций, улучшению эффективности оборота денежных средств и содействует росту экономики в целом.