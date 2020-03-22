Без сдачи теста на COVID-19 авиапассажиры не попадут в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Без сдачи теста на COVID-19 авиапассажиры не попадут в Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

«Сразу с рейса их разместят в гостиницах, развернутых под медицинский стационар.

Только при отрицательном диагнозе пассажиры вправе выехать в город и находится на домашнем карантине. Результаты анализов будут доступны в течение суток», - отмечается в сообщении.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.

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