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вчера 23:00
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вчера 20:44
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Без сдачи теста на COVID-19 авиапассажиры не попадут в Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Без сдачи теста на COVID-19 авиапассажиры не попадут в Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.
«Сразу с рейса их разместят в гостиницах, развернутых под медицинский стационар.
Только при отрицательном диагнозе пассажиры вправе выехать в город и находится на домашнем карантине. Результаты анализов будут доступны в течение суток», - отмечается в сообщении.
Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.
Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции
Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.
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