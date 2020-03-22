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Без сдачи теста на COVID-19 авиапассажиры не попадут в Нур-Султан

22 Марта 2020 09:30
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Без сдачи теста на COVID-19 авиапассажиры не попадут в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Без сдачи теста на COVID-19 авиапассажиры не попадут в Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

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«Сразу с рейса их разместят в гостиницах, развернутых под медицинский стационар.

Только при отрицательном диагнозе пассажиры вправе выехать в город и находится на домашнем карантине. Результаты анализов будут доступны в течение суток», - отмечается в сообщении.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус, Пневмония в Китае, Коронавирус в РК,
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