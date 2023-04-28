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Без реформы квазигосударственного сектора сложно будет достичь общенационального успеха – Тимур Сулейменов

Автор:  
Серик Сабеков
28 Апреля 2023, 15:00
Без реформы квазигосударственного сектора сложно будет достичь общенационального успеха – Тимур Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан сделал решительный шаг в создании Открытого правительства и формировании новой культуры госуправления. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Очевидно, что Открытое правительство - это очень широкое понятие, очень сложная конструкция, которая не может сформироваться сиюминутно. Зачастую госслужащие в своих решениях связаны той или иной имплементацией со стороны их коллег из правоохранительных органов. Поэтому реформа госслужбы, реформа системы госуправления не могут идти в изоляции от реформы правоохранительной и судебной системы», - сказал Тимур Сулейменов, выступая на международной научно-практической конференции «Открытое правительство и новая культура управления: слышать, понимать, действовать».

По его словам, работа в этом направлении тоже ведется.

«Еще один важный элемент госуправления – это квазигосударственный сектор. Как вы знаете Казахстан страна с переходной экономикой. Без реформы квазигосударственного сектора в повышении эффективности, подотчетности и прозрачности сложно будет достичь общенационального успеха», - заявил Тимур Сулейменов.


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