Без права на прогулку: люди с инвалидностью оказались заперты в своих квартирах в Кокшетау

Жители домов в мкр-не Сарыарка, построенных всего несколько лет назад, заявляют о фактическом отсутствии доступной среды. Электроподъемники для людей с инвалидностью либо не работают, либо устроены так, что воспользоваться ими без посторонней помощи невозможно. В результате многие жильцы месяцам не выходят на улицу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ежегодно чиновники отчитываются о создании безбарьерной среды и адаптации сотен объектов. Однако в этих двух домах города Кокшетау, расположенных по адресу мкр-н Сарыарка, 7/4 и 7/5, доступная среда заканчивается на крыльце зданий. Лифт довозит человека лишь до первого этажа. А дальше путь преграждает электроподъемник — где-то неработающий, где-то с таким управлением, что ехать на нем одному невозможно. Формально требования выполнены, но на деле лица с инвалидностью лишены возможности выйти на улицу.

Жильцы отмечают: дома были сданы в эксплуатацию в 2023 году. Часть квартир тогда выкупил акимат для СУСН, поэтому здесь проживает много многодетных матерей и лиц с инвалидностью.

Прогулки в стенах квартиры

На сегодняшний день в доме Сарыарка, 7/4, не работает ни один электроподъемник из четырех.

70-летняя жительница дома Жаналдык Канапьянова всю жизнь проработала эпидемиологом в районной санэпидстанции. 33 года назад женщина попала в аварию, с тех пор передвигается только на коляске.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

— Я целыми днями сижу дома. Чтобы выйти на улицу, нужен пандус, а он у нас не работает. Благо, помогают дети, внуки и соседи. А так все теперь только дома: даже медсестра приходит на дом, чтобы поставить систему. Подъемник немножко поработал и заглох. Сейчас я даже боюсь, вдруг сяду и где-то застряну на половине пути, — рассказывает Жаналдык Канапьянова.

Женщина считает, что нужно просто спустить две ленты по ступеням, чтобы по ним могли проезжать и мамы с колясками, и лица с ограниченными возможностями.

Согласен с соседкой и житель Сарыарка, 7/4, Сагит Кусанов, который живет здесь с момента сдачи дома. Мужчина и сам сталкивается с проблемой, когда в гости к нему приезжает любимая 89-летняя теща. Подняться ей невозможно — приходится заносить на руках.

— У нас первоначальная эйфория была, когда в новый дом заселялись. Но вскоре выявился ряд проблем. Первая — это жизненная коммуникация. Не работают пандусы. А ведь они должны работать 24/7 в течение всего времени. Еще проблема — спуск лиц с инвалидностью: где бордюры — там асфальтная подножка какая-то должна быть, чтобы они легко могли проехать через препятствие. Второй вопрос — матери не могут поднять маленьких детей с колясками и спустить, вот это большая проблема для них, потому что здесь нулевой цикл высокий, лестница высокая, — отмечает Сагит Кусанов.

Жительница дома Анар Батыралиева еще в 2024 году переехала сюда со своими детьми, ее дочь — инвалид детства.

— Когда у нее случаются приступы, нам приходится ее выносить, чтобы ехать в больницу, но так как я одна воспитываю детей, приходится звать братьев, или еще кого-нибудь из людей, чтобы помогли вынести ребенка. Электропандусы не работали изначально, и этот вопрос мы поднимали не раз, — делится женщина.

Фото: Оксана Матасова /Kazinform

Жители не потянут

В находящемся рядом доме Сарыарка, 7/5, ситуация похожая: люди с ограниченными возможностями также практически не могут пользоваться подъемниками. Но в этом доме они отремонтированы и находятся в рабочем состоянии. Проблема в другом. Чтобы спуститься, подъемник нужно подключить к электроснабжению.

— Розетка находится сверху. Чтобы подключить ее, нужен помощник. А снизу эту розетку и вовсе не достать. Мы хотели перенести розетку вниз, но тогда человек, когда поднимется наверх, не сможет отключить пульт, — пояснила редакции председатель ОСИ «Сарыарка, 7/5» Анара Фомина.

Фото: Оксана Матасова /Kazinform

Если кто-то есть на улице, то он поможет. А если человек подъедет к подъемнику один, то воспользоваться им он не сможет. Кстати, один из подъемников именно в этом доме не так давно упал вместе со спускавшимся на нем молодым человеком. Теперь многие боятся даже заходить на него.

— Сам подъемник стоит более 700 тысяч, а обычный, стационарный пандус — от 950 тысяч тенге, еще смотря какой поворот будем делать. Но так как высота у нас 1 метр 50 см, нам надо двойной поворот, а это еще дороже. Ровный съезд здесь мы сделать не сможем, потому что будет слишком крутой спуск. Если бы сумма была 300-500 тысяч, то жители, возможно, смогли бы осилить ее, но миллионные сборы жильцы не потянут, — добавляет Анара Фомина.

Есть пустырь, но нет досуга

Еще одним больным вопросом стала проблема организации досуга для детей. Во дворе есть небольшая детская площадка, которую посещает детвора изо всех близлежащих дворов. Жители сетуют: малышне негде играть в футбол, хотя рядом с домом есть пустырь.

Фото: Оксана Матасова /Kazinform

Жильцы даже сами разработали проект благоустройства и нашли компанию, которая готова реализовать его за собственные деньги. Но у властей, как следует из ответа, присланного жильцам, другие планы: на этой земле будут построены 9-ти и 5-этажка.

— На встрече аким города обещал, что решит вопрос также по доступной среде, сквер для инвалидов сделает, чтобы можно было заниматься спортом. Дети все чтобы могли выходить, прогуливаться, однако на сегодняшний день это не решено. Просим, чтобы выехала межведомственная комиссия, чтобы оценить, насколько доступна среда для инвалидов, а также для детей, но все наши просьбы просто игнорируют, — добавляет Анар Батыралиева.

Ответ чиновников

Как сообщили в отделе жилищных отношений и жилищной инспекции города Кокшетау, электрические подъемники, предназначенные для маломобильных групп населения, относятся к общему имуществу объекта кондоминиума. Их содержание, техническое обслуживание и ремонт осуществляются органом управления объектом кондоминиума путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.

Гарантийный срок, установленный застройщиком, составлял два года. В течение гарантийного периода электрические подъемники, предназначенные для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, функционировали в штатном режиме.

Фото: Оксана Матасова /Kazinform

— Когда дом сдавали, соответственно, подъемники были рабочие, а когда уже люди заселились, там создали орган управления, он в дальнейшем должен был обслуживать данные подъемники, т. к. они являются общедомовым имуществом. Орган управления, соответственно, должен был заключить договор на обслуживание данных электрических подъемников, у нас в городе есть специализированные компании, которые этим занимаются. Жильцам мы уже дали разъяснения, однако они нас не слышат и хотят, чтобы государство им все сделало, — отметил руководитель отдела жилищных отношений и жилищной инспекции города Кокшетау Куаныш Газизов.

По словам чиновника, убрать электрический подъемник и поставить туда скатный пандус — подобные решения принимаются также самими собственниками дома.

Между тем, сами собственники жильцы уверены: подъемники вышли из строя задолго до того, как у подрядчика завершился срок гарантии, а значит и восстанавливать их должен подрядчик. Жильцы уже составили досудебную претензию, и в случае необходимости готовы обратиться даже в суд.