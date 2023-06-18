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    17:44, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за пять дней на дорогах выявили 29 нетрезвых водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, один из таких фактов зарегистрировали на трассе вблизи села Асаново. Полицейские остановили Mercedes под управлением 39-летнего сельчанина. Будучи в состоянии опьянения, не имея водительских прав, он перевозил таких же нетрезвых пассажиров. Мужчина получил наказание в виде 20 суток ареста.

    15 суток ареста и лишение прав на семь лет – так закончился пьяный вояж 45-летнего жителя Петропавловска. Ночью на своем Mitsubishi он отправился домой из кафе. Медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение.

    «Каждая такая поездка — потенциальная трагедия. За пять месяцев по вине нетрезвых водителей в совершенных ими девяти дорожно-транспортных происшествиях погибли четыре человека и 11 получили ранения», - отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Транспорт
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