Без прав и пьяным катался по селу житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактику дорожно-транспортных происшествий активизировали жамбылские стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За нарушение Правил дорожного движения остановил легковой автомобиль на одной из улиц села Орнек Рыскуловского района участковый инспектор, патрулирующий вверенный административный участок, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - За рулем находился 45-летний житель района в нетрезвом виде. Как выяснилось, 15 января 2020 года решением суда он был лишен права управления транспортным средством на три года».

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на это, безответственный гражданин повторно сел за руль автомашины в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности жизни других людей.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения). Автомобиль водворен на штрафстоянку.

«Со слов участкового инспектора, жителей своего участка он знает хорошо. При патрулировании, им сразу было обращено внимание на громко играющую музыку из автомобиля и необычно нервное поведение водителя за рулем, а при непродолжительном сопровождении машины были замечены грубые нарушения Правил дорожного движения», - пояснили в ведомстве.

«Дорога, даже сельская, не прощает ошибок, а необдуманные поступки могут стоить чей-то жизни», - сказал страж порядка.

Полицейские Жамбылской области с целью профилактики и усиления мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий просят жителей быть особо ответственными на дорогах, сообщили в пресс-службе ведомства.