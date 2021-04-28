Без прав и пьяным катался по селу житель Жамбылской области
«За нарушение Правил дорожного движения остановил легковой автомобиль на одной из улиц села Орнек Рыскуловского района участковый инспектор, патрулирующий вверенный административный участок, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - За рулем находился 45-летний житель района в нетрезвом виде. Как выяснилось, 15 января 2020 года решением суда он был лишен права управления транспортным средством на три года».
В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на это, безответственный гражданин повторно сел за руль автомашины в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности жизни других людей.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения). Автомобиль водворен на штрафстоянку.
«Со слов участкового инспектора, жителей своего участка он знает хорошо. При патрулировании, им сразу было обращено внимание на громко играющую музыку из автомобиля и необычно нервное поведение водителя за рулем, а при непродолжительном сопровождении машины были замечены грубые нарушения Правил дорожного движения», - пояснили в ведомстве.
«Дорога, даже сельская, не прощает ошибок, а необдуманные поступки могут стоить чей-то жизни», - сказал страж порядка.
Полицейские Жамбылской области с целью профилактики и усиления мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий просят жителей быть особо ответственными на дорогах, сообщили в пресс-службе ведомства.