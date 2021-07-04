Без посредников: как портал соцуслуг упрощает жизнь людей с инвалидностью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создание безбарьерной среды для лиц с инвалидностью – один из главных вопросов, который волнует общество. В последние годы возникало много нареканий со стороны людей с ограниченными возможностями на качество закупаемых акиматами средств реабилитации. Раньше этими средствами их обеспечивали посредством госзакупок, поэтому цена порой не соответствовала качеству, а выбор был ограничен тем, что было закуплено. Уже с этого года с появлением Портала социальных услуг появилась возможность напрямую выбрать себе товар и услугу у любого зарегистрировавшегося поставщика без посредников. О том, какие услуги доступны на платформе и как портал упрощает жизнь людей с инвалидностью, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал советник министра труда и социальной защиты населения РК Адилет Закиев.

Проект был запущен в пилотном режиме в середине 2020 года. С того момента его постепенно дорабатывали, развивали и тестировали, чтобы подготовить к промышленной эксплуатации, которая началась с января 2020 года. Сопровождением и доработкой портала на сегодняшний день занимается АО «Центр развития трудовых ресурсов» - единый оператор информационных систем социально-трудовой сферы. До конца 2023 года расписана Дорожная карта по модернизации, в рамках которой предусмотрен большой объем работ по улучшению качества и удобства использования порталом.

Что нужно знать о портале социальных услуг

«Портал является платформой, маркетплейсом, через который люди с инвалидностью могут получить специальные социальные услуги: услуги индивидуального помощника, специалиста жестового языка, заказать технические средства реабилитации: протезы, коляски, трости, а также путевки на санаторно-курортное лечение. В прошлом году пилотировалось предоставление технических средств реабилитации. Тогда предоставляли 24 из 55 видов ТСР, не требующих индивидуального подбора. Если считать вместе с подвидами, то с 1 января 2021 года через Портал можно получить около 180 таких видов ТСР. Кроме того, в пилотном режиме оказывались услуги индивидуального помощника, специалиста жестового языка, санаторно-курортное лечение. По итогам пилота с 1 января 2021 года портал был запущен в промышленную эксплуатацию», - отметил Адилет Закиев.

Как работает портал социальных услуг

Подчеркивая значимость и актуальность разработанной платформы, Адилет Закиев отметил, что раньше все услуги реабилитации люди получали через государственные закупки. То есть, акимат объявлял конкурс, поставщики подавали заявки, тот, кто предлагал наилучшие условия – выигрывал. Однако поступали жалобы со стороны людей на качество предоставляемых товаров и услуг. Допустим, в регионах услуги санаторно-курортного лечения предоставлялись в одних и тех же санаториях. Лица с инвалидностью были вынуждены посещать одно и то же место, не имея возможности выбирать что-либо иное. Сколько людей, столько и мнений: кому-то нравился санаторий, кто-то, возможно, предпочел бы другое место. Таким образом, с внедрением портала лица с инвалидностью сами могут выбирать место лечения в любой точке страны. По аналогии кроме санаториев, люди могут сами выбирать положенные им технические средства реабилитации и другие услуги.

«Поставщикам уже не нужно участвовать в конкурсе. Если у вас есть зарегистрированное юридическое лицо, нужный пакет документов, то вы можете зарегистрироваться на портале и разместить свой товар. Согласно правилам регистрации поставщиков Комиссия на местном уровне рассмотрит ваши данные, а после одобрения любой человек с инвалидностью может выбрать у вас товар. Раньше за обработку отзывов и жалоб, за некачественный товар отвечали местные исполнительные органы. Сейчас же потребитель напрямую может выйти на поставщика в случае появления жалоб на качество приобретенного товара. Это регулируется законом «О правах потребителей». В случае некачественного предоставления товара и услуг человек в течение 14-ти дней имеет право вернуть товар, поставщик обязан принять и заменить его», - пояснил Адилет Закиев.

Что касается услуги индивидуального помощника, раньше люди оказывали данную услугу в основном через неправительственные организации. Помощники заключали договора с НПО либо с местным исполнительным органом и оказывали свои услуги лицам с инвалидностью. НПО, в свою очередь, за оказываемые услуги получали определенную комиссию. Сейчас все эти услуги оцифрованы. Лицо с инвалидностью может напрямую работать на портале без НПО. Договор заключается между человеком и его помощником. В ряде регионов наблюдается абсолютный отказ лиц с инвалидностью от НПО и переход на работу напрямую с помощником через портал.

«Таким образом, мы создали более гибкую, оцифрованную платформу для оказания услуг помощника, при этом, сохранили возможность работы через НПО для тех, кто больше предпочитает работать так», - отметил А. Закиев.

У местных исполнительных органов возникало много претензий к заполнению актов и листов сопровождений. Потому как помощники в конце каждого месяца должны были сдавать акты выполненных услуг, чтобы получить оплату за работу. В листе сопровождений указывалось место, куда сопровождали человека с инвалидностью, сколько это заняло часов, за это помощники получали почасовую оплату.

«Эти вещи оцифровали в листе сопровождения. Теперь на портале они лишь ставят галочку в тех местах, куда сопровождали лиц с инвалидностью. Раньше нужно было детально указывать в листе, куда отводил человека, во сколько, действительно ли там находился, порой местные исполнительные органы требовали печать той организации, куда его сопровождали. Сейчас все эти нюансы убрали. Министр лично взял этот вопрос на свой контроль, чтобы упростить жизнь людям и их помощникам. Все указанные в списке сопровождения на портале пункты соответствуют нормативно-правовым актам, соответственно не могут быть не приняты», - пояснил Адилет Закиев.

По его словам, основная цель заключалась в создании маркетплейс, как Kaspi, Amazon, чтобы человек смог зайти на сайт, выбрать интересующий его товар. При этом, за выбранный товар возмещает стоимость поставщику государство. Однако возмещают не всю сумму, а гарантированную.

«Раньше при госзакупках акимат оплачивал определенную сумму компании, которая выиграла конкурс. Когда переводили все услуги и товары на портал, было необходимо рассчитать для каждого вида товара гарантированную сумму возмещения от Государства. Что касается механизма расчета гарантированной суммы, мы берем цены госзакупок за последние три года во всех регионах на каждый товар или услугу, рассчитываем среднюю сумму за эти три года, так выявляется гарантированная сумма. Механизм расчета гарантированной суммы заложен в Законе и Правилах расчета гарантированной стоимости товаров и услуг, с которым каждый может ознакомиться в режиме онлайн. Поставщик может указывать в портале цены, как в соответствии с гарантированной суммой, так и выше. Помимо жалоб на качество закупаемых в рамках госзакупок товаров, люди изъявляли желание иметь возможность доплатить за более дорогостоящий товар, если бы была такая возможность. Сейчас мы предоставляем такую возможность. К примеру, за санаторий возмещаем 8716 тенге за койко-день, но в некоторых санаториях цена может быть чуть выше. В целом по всем видам товаров и услуг на портале есть поставщики, которые поставляют их в рамках гарантированной суммы. Нет такого, что за какую-то услугу или товар лицу с инвалидностью необходимо в обязательном порядке доплатить», - пояснил советник министра труда и соцзащиты населения РК.

Вместо кучи бумаг - одна электронная цифровая подпись

Еще одно удобство Портала социальных услуг – вместо кучи подтверждающих документов иметь одну электронную цифровую подпись. Этому, прежде всего, способствует наличие 11 интеграций с различными государственными информационными системами и всеобщая цифровизация государственных услуг.

«Например, человеку положена трость. В случае, если в бюджете региона имеются средства, чтобы обеспечить человека этим видом помощи, то он отправляется на портал. Человек заказывает товар у поставщика, выбирает доставку курьером. При заказе он подписывает заявление на возмещение электронной цифровой подписью. Это заявление автоматически уходит в отдел занятости. Когда он на руки получает товар от курьера, тот подтверждает, что он принял товар, курьер ставит отметку об успешной доставке. Для отдела занятости – это уже основание, чтобы произвести оплату поставщику», - отметил Адилет Закиев.

К слову, сегодня общее количество назначенных видов помощи составило 317 тысяч. Однако нужно понимать, что один человек может получить несколько услуг: протезирование руки и санаторно-курортное лечение. Поэтому эта цифра не приравнена к количеству людей. Это те виды помощи, которые должны пройти через портал.

«С прошлого года у регионов оставался определенный объем технических средств реабилитации на складах, которые они должны выдать. В рамках имеющегося запаса мы им позволили вначале выдать все эти виды помощи. Таких реализовано 20 тысяч видов помощи. Соответственно остается 297 тысячи видов помощи. Существует очередность. Когда человек подает заявление на получение товара или услуги в рамках своей индивидуальной программы реабилитации, в бюджете региона могут быть средства для оказания ему помощи, а могут и не быть. По состоянию на конец мая на портал направлено 242 тысячи видов помощи. Остальные – в очереди. Через портал на сегодня выдано 130 тысяч видов технических средств реабилитации или услуг. Уже в общей сложности в текущем году обеспечили лиц с инвалидностью на 47 % от общего количества нуждающихся в помощи. Прежде всего, идет обеспечение гигиеническими средствами ( подгузники, пеленки и другие) – ежегодно обеспечение более 90%, потому что это товары первой необходимости. Санаторно-курортным лечением исторически обслуживали не более 30 % в год, однако с вводом портала мы наблюдаем, что уже в этом году будет обеспечено порядка 60 % всех нуждающихся. По услугам помощников в регионах охват почти 100%», - отметил А.Закиев.

Как будут совершенствовать Портал социальных услуг

По словам Адилета Закиева, планируется масштабная модернизация портала, адаптация для лиц с инвалидностью согласно международному стандарту WCAG2.1.

«В планах запустить мобильные приложения. В целом провести редизайн, чтобы повысить удобство пользования порталом. Также на портал планируем добавить ряд услуг, например, услуги инватакси. Если человеку положена эта услуга, он может выбрать себе поставщика в лице агрегаторов такси: Uber, Яндекс, InDriver либо других таксопарков, которые будут представлены на Портале. Если вам положена услуга инватакси, заходите на портал, выбираете себе поставщика, а уже дальше работаете на телефоне через их приложение. Вы сможете заказать себе такси, а государство оплатит поездку. В этом году планируем пилотировать данную услугу», - поделился советник министра труда и социальной защиты населения РК Адилет Закиев.