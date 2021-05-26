Без ПЦР-анализа не допустят детей в оздоровительные лагеря в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году изменились правила допуска в детские оздоровительные лагеря. Причина – эпидемиологическая ситуация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата руководитель управления образования Гульмира Каримова рассказала, что с учетом санитарно-эпидемиологических правил и согласно требованиям дистанцирования учащихся, лагеря смогут посетить около семи тысяч человек. В том числе более трех тысяч детей из социально уязвимых слоев населения и детей-сирот и оставшиеся без попечения родителей. На эти цели выделили 78,5 млн тенге. Из них 10 млн тенге - на прохождение детьми из этих категорий ПЦР-анализов. Дети, которые приедут в лагерь по платным путевкам, тоже должны предоставить отрицательный результат на коронавирус. Анализ в этом случае делается за счет собственных средств родителей.

«Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РК, допуск к работе персонала оздоровительных лагерей осуществляется после прохождения вакцинации. На сегодняшний день получили вакцину 60% персонала. До 5 июня завершится вакцинация всего штата», - сообщила Г. Каримова.

Детские оздоровительные лагеря будут работать независимо от нахождения региона в той или иной зоне по распространению коронавируса. Меняться будет только количество детей. Если область в «зеленой» зоне, то в каждом сезоне охват детей будет составлять 1400, в «желтой» зоне – 700, в «красной« зоне - 420 человек.

«Стоимость путевок колеблется от 18 до 38 тысяч тенге. Руководители агроформирований приобрели путевки для 717 учащихся на сумму более 11 млн тенге. Во всех загородных лагерях будет организовано пятиразовое питание. Приемка лагерей пройдет до 5 июня. Открытие летнего сезона планируется с 15 июня. Заезд детей и размещение разрешается при среднесуточной температуре наружного воздуха не менее плюс 16 градусов в течение пяти дней», - проинформировала Г. Каримова.

30 североказахстанских ребятишек поедут в республиканский центр реабилитации «Бурабай», 750 - в санаторий «Солнечный».

«Глава государства уделяет большое внимание здоровью и развитию подрастающего поколения. В прошлом году пандемия не позволила организовать оздоровительный отдых детей в традиционном формате. Сейчас ситуация стабильная и контролируемая. Впереди - лето. Необходимо заблаговременно завершить работы по подготовке лагерей с учетом санитарно-эпидемиологических требований», - сказал К.Аксакалов.

Всего по области работают 12 загородных лагерей. В том числе два в Петропавловске.