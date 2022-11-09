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    21:34, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Без пальца мог остаться из-за кольца житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области мог лишиться пальца из-за врезавшегося в него керамического кольца. 43-летнему мужчине потребовалась помощь спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, утром на 112 позвонила женщина с просьбой помочь ее сыну. По ее словам, врачи не смогли этого сделать. Выяснилось, что мизинец мужчины опух из-за врезавшегося в него керамического кольца.

    «Оперативно накрыли «операционный стол»: на табуретке разложили инструмент. Честно предупредили, что может быть больно, но это лучше, чем применять крайние меры. Работа заняла 15 минут. Кольца настолько врезалось в мизинец правой руки, что пришлось изрядно повозиться, просовывая для безопасности тонкую пластиковую пластинку. Попытка использовать бокорезы не увенчалась успехом. В ход пошли ножовка по металлу и напильник. Решающую роль сыграл молоток – с первым же точно выверенным ударом палец освободился», - сказал старший смены Нурболат Айсин.

    По его словам, особенность этого случая в том, что керамическое кольцо пришлось раскалывать.

    На подобные случаи спасатели в этом году выезжали 10 раз. Из них в семи случаях «раскольцовывали» подростков.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область МЧС Происшествия, ЧС
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