Без пальца мог остаться из-за кольца житель СКО
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, утром на 112 позвонила женщина с просьбой помочь ее сыну. По ее словам, врачи не смогли этого сделать. Выяснилось, что мизинец мужчины опух из-за врезавшегося в него керамического кольца.
«Оперативно накрыли «операционный стол»: на табуретке разложили инструмент. Честно предупредили, что может быть больно, но это лучше, чем применять крайние меры. Работа заняла 15 минут. Кольца настолько врезалось в мизинец правой руки, что пришлось изрядно повозиться, просовывая для безопасности тонкую пластиковую пластинку. Попытка использовать бокорезы не увенчалась успехом. В ход пошли ножовка по металлу и напильник. Решающую роль сыграл молоток – с первым же точно выверенным ударом палец освободился», - сказал старший смены Нурболат Айсин.
По его словам, особенность этого случая в том, что керамическое кольцо пришлось раскалывать.
На подобные случаи спасатели в этом году выезжали 10 раз. Из них в семи случаях «раскольцовывали» подростков.