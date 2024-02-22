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    13:27, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Без отопления остались шесть домов в Павлодаре

    Без отопления остались шесть домов в Павлодаре
    Фото: кaдр из видео

    В Павлодаре произошел порыв на теплосетях. Временно отключены от теплоснабжения шесть жилых домов и пара социальных объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Повреждение выявили на внутриквартальных сетях на улице Торайгырова. На место выехали представители жилищной инспекции.

    — От теплоснабжения отключены жилые дома на Торайгырова 52,54, Бектурова 7,9,11,15 и два соцобъекта. Ориентировочное время устранения повреждения — до 19 часов, — сообщили в городском акимате.

    Тепловики занимаются устранением порыва. На месте работает 15 человек и четыре единицы техники.

    Напомним, вчера в районе поселка Майкаин Павлодарской области произошла другая, более серьезная коммунальная авария. Там выявлено повреждение на трубопроводе диаметром 1020 мм.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Отопление Авария на теплосетях Видео ЖКХ Происшествия Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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