Без отопления остались шесть домов в Павлодаре

В Павлодаре произошел порыв на теплосетях. Временно отключены от теплоснабжения шесть жилых домов и пара социальных объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Повреждение выявили на внутриквартальных сетях на улице Торайгырова. На место выехали представители жилищной инспекции.

— От теплоснабжения отключены жилые дома на Торайгырова 52,54, Бектурова 7,9,11,15 и два соцобъекта. Ориентировочное время устранения повреждения — до 19 часов, — сообщили в городском акимате.

Тепловики занимаются устранением порыва. На месте работает 15 человек и четыре единицы техники.

Напомним, вчера в районе поселка Майкаин Павлодарской области произошла другая, более серьезная коммунальная авария. Там выявлено повреждение на трубопроводе диаметром 1020 мм.