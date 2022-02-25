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Без отклонений: как проходила беременность у жительницы столицы после вакцинации от КВИ

25 Февраля 2022 12:58
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Без отклонений: как проходила беременность у жительницы столицы после вакцинации от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница столицы Тамара Шпилевая рассказала о том, что после всех этапов вакцинации нисколько не переживала, что прививка как-то может повлиять на беременность. Женщина в начале июня прошлого года получила свой первый компонент вакцины и спустя 21 день прошла полный курс иммунизации. А уже через месяц после вакцинации узнала о своей седьмой по счету беременности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Как признается женщина, страха до вакцинации и после у нее не возникало. Вакцинироваться решила для того чтобы обезопасить свое здоровье, для вакцинации выбрала российский препарат «Спутник-V».

«Не было боязни получать прививку. Пошла и вакцинировалась. Спустя ровно месяц узнала, что в положении. И даже тогда, меня ничего такого не тревожило, как бывает у некоторых женщин. То есть я не переживала, что будучи вакцинированной, я забеременела и это как-то может отразиться на ребенке», - говорит Тамара.

На УЗИ врачи заверили Тамару в том, что ребенок в утробе развивается без каких-либо отклонений, растет здоровым малышом. У семьи Шпилевых это в тот раз родилась дочь. До рождения малышки родители воспитывали троих сыновей и трех девочек. Она также поделилась своим мнением на счет того, что многие женщины с неосторожностью подходят к вопросу вакцинации, если в ближайшее время планируют беременность.

«Вакцины же мы получаем с детства различные. Нужно просто быть морально готовой получить прививку, без страхов и плохих мыслей. Переживания любой мамы понятны, конечно. Но сейчас ведь технологии не стоят на месте. Раз говорят, что она безопасна для здоровья женщины и будущего ребенка, значит это так, нужно получать прививку. Тем самым вы обезопасите как свое здоровье, так и здоровье окружающих людей», - закончила мысль Тамара Шпилевая.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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