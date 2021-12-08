Без осадков - синоптики о погоде 8 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием обширного антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на востоке, юго-востоке РК и на востоке Карагандинской области – пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке и в центре РК с низовой метелью», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На северо-западе, востоке и в центре Акмолинской области ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей ожидаются туман, на юго-западе усиление ветра 15-22 м/с, в Мангистауской области с пыльной бурей.

На севере Костанайской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на северо-востоке и юге Алматинской областей ожидается туман.

На севере Кызылординской, на юге и в горных районах Туркестанской областей ожидается туман, днем в центре Кызылординской, на севере и в горных районах Туркестанской областей усилится ветер 15-20 м/с, на севере Туркестанской области с пыльной бурей.

На востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на севере и востоке – туман.

В северной половине Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.