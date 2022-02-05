Без осадков будет в Казахстане 5 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 февраля отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков на большей части территории РК. Лишь на западе страны, с чем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра, передает МИА «Казинформ».

На севере области, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, на севере, в горных районах области – усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

Ночью и утром на юге и востоке Алматинской области ожидается туман, на северо-востоке, в горных и предгорных районах области – усиление ветра 17-22 м/с, в районе Алакольских озер порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, в центре Атырауской, Западно-Казахстанской областей ожидается туман, днем на западе областей – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе и в центре Мангистауской области ожидается гололед, на севере области – туман, днем на западе области – усиление ветра 17-22 м/с.

Днем на юго-западе, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед, на юго-западе и в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Костанайской области низовая метель, днем на юге области – усиление ветра 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем в центре, на юго-востоке области – усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области – туман, на севере и в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.