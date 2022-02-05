+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Без осадков будет в Казахстане 5 февраля

5 Февраля 2022 00:05
Поделиться:
Без осадков будет в Казахстане 5 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 февраля отрог антициклона сохранит погоду преимущественно без осадков на большей части территории РК. Лишь на западе страны, с чем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
Снег и ветер прогнозируют на севере и в центральных регионах Казахстана Неблагоприятные  метеоусловия будут в девяти городах Казахстана Осадки ожидаются на севере и западе Казахстана 4 февраля

На севере области, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, на севере, в горных районах области – усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

Ночью и утром на юге и востоке Алматинской области ожидается туман, на северо-востоке, в горных и предгорных районах области – усиление ветра 17-22 м/с, в районе Алакольских озер порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, в центре Атырауской, Западно-Казахстанской областей ожидается туман, днем на западе областей – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе и в центре Мангистауской области ожидается гололед, на севере области – туман, днем на западе области – усиление ветра 17-22 м/с.

Днем на юго-западе, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед, на юго-западе и в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Костанайской области низовая метель, днем на юге области – усиление ветра 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем в центре, на юго-востоке области – усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области – туман, на севере и в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
Снег и ветер прогнозируют на севере и в центральных регионах Казахстана
Неблагоприятные  метеоусловия будут в девяти городах Казахстана
Осадки ожидаются на севере и западе Казахстана 4 февраля
Популярное
1 Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
2 Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
3 Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
4 Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
5 Золото и медь ищут в Северо-Казахстанской области
6 6648 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
Осадки ожидаются на севере и западе Казахстана 4 февраля
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана
Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
Назначен новый начальник Департамента полиции Атырауской области
Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
Золото и медь ищут в Северо-Казахстанской области
6648 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив