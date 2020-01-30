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Без осадков будет в Казахстане 30 января

30 Января 2020 00:01
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Без осадков будет в Казахстане 30 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 января практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, в связи, с чем на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе с прохождением атмосферных фронтов ожидается небольшой снег. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Атырауской области ожидаются местами туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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