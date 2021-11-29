Без осадков будет в Казахстане 29 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части республики 29 ноября ожидается погода без осадков, лишь на крайнем западе РК с ложбиной циклона ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега с гололедью. Также по республике ожидаются туман, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке и в горных районах усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области туман.

На юге Туркестанской, на севере Мангистауской, Костанайской, на западе и в центре Атырауской областей ожидается туман.