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Без осадков будет в Казахстане 20 февраля

20 Февраля 2022 00:06
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Без осадков будет в Казахстане 20 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Практически вся территория РК 20 февраля будет находиться под влиянием антициклона, с чем сохранится погода без осадков, лишь на западе республики под влиянием ложбины циклона ожидаются осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями и усилением ветра. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На севере, в горных районах Жамбылской, в центре Кызылординской, на западе, севере Костанайской, на севере Туркестанской, ночью и утром на севере Мангистауской областей ожидается туман.

На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе, севере ожидается гололед, усиление ветра 15-20 м/с, на западе, севере области – туман.

В районе Алакольских озер Алматинской области усилится ветер 18-23 м/с.

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#Казгидромет   #Погода  
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