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15.12.2019 19:45
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15.12.2019 19:26
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Без осадков будет в Казахстане 17 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 17 декабря по-прежнему под влиянием антициклона, центр которого находится над Карагандинской областью, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По прогнозу синоптиков, лишь на западе, северо-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов, местами пройдут осадки. По республике местами сохраняется туман, гололед, на севере, северо-западе ожидается усиление ветра.
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем - усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
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