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Без осадков будет в Казахстане 17 декабря

17 Декабря 2019 00:14
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Без осадков будет в Казахстане 17 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 17 декабря по-прежнему под влиянием антициклона, центр которого находится над Карагандинской областью, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По прогнозу синоптиков, лишь на западе, северо-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов, местами пройдут осадки. По республике местами сохраняется туман, гололед, на севере, северо-западе ожидается усиление ветра.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем - усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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