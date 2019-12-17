Без осадков будет в Казахстане 17 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 17 декабря по-прежнему под влиянием антициклона, центр которого находится над Карагандинской областью, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, лишь на западе, северо-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов, местами пройдут осадки. По республике местами сохраняется туман, гололед, на севере, северо-западе ожидается усиление ветра.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем - усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.