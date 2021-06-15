Без осадков будет в Казахстане 15 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием антициклона на большей части территории РК 15 июня ожидается преимущественная погода без осадков. Лишь на западе и в горных районах юга, юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами и выпадением града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, также на юго-западе в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Жамбылской области днем в горах ожидаются шквал, град, местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Мангыстауской области ночью и утром местами ожидается туман, днем – пыльная буря, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области порывы 25 м/с, в Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, днем в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – град.

Днем в Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Павлодарской, на большей части Туркестанской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.