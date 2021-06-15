Без осадков будет в Казахстане 15 июня
В Жамбылской области днем в горах ожидаются шквал, град, местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Мангыстауской области ночью и утром местами ожидается туман, днем – пыльная буря, местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области порывы 25 м/с, в Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бурей.
В Западно-Казахстанской, днем в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – град.
Днем в Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.
В Кызылординской, Павлодарской, на большей части Туркестанской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.