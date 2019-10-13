Без осадков будет в Казахстане 13 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана 13 октября будет находиться под влиянием отрога антициклона, где преимущественно погода без осадков, лишь через западные, северо-западные и северные районы республики будут проходить атмосферные фронты, с чем местами пройдут дожди с усилением ветра. Местами ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях, ночью в Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. Утром и днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.